Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 марта 2018 года

11:17 | 30.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 29.03.2018 до 08:00 30.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 214 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 139 противоправных деяний. Из них: 2 убийства, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 3 разбойных нападения, 3 грабежа, 25 краж чужого имущества, в том числе 6 квартирных, 15 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 7 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 5 пострадали.



За минувшие сутки на территории области проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие 6160 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 58 сотрудников полиции и 61 работник частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото и информация: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области