На Урале заключенного оштрафовали за татуировку в виде свастики

16:33 | 29.03.2018

Сегодня Верх-Исетский районный суд рассмотрел дело по обвинению заключенного ИК-2 в публичной демонстрации нацистской символики. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, у мужчины есть татуировка в виде свастики. В итоге суд оштрафовал заключенного на 1 тысячу рублей.



Фото: rusdialog.ru