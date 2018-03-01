Двое человек погибли в ДТП на Режевском тракте

16:18 | 29.03.2018

Сегодня утром произошло ДТП на Режевском тракте: при обгоне водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и врезался во встречный Lexus.



В результате аварии погибли двое человек: 57-летний водитель Chevrolet и его 82-летняя мать.





Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области