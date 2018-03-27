Депутат Госдумы от Свердловской области предложил чипировать мигрантов

12:31 | 29.03.2018

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов на заседании комитета по развитию гражданского общества предложил обязать трудовых мигрантов носить браслеты с чипами.



«На комитете Госдумы предложил ввести для трудовых мигрантов обязательную практику ношения браслета с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, принимающей стороне, а также иные необходимые данные. Это повысит эффективность контроля в этой сфере. По официальной статистике, только в 2017 году МВД России выявило более 136 тысяч подобных правонарушений», — написал Иванов в соцсетях.



В ответ на критику в комментариях депутат заявил, что для мигрантов так будет даже удобнее: не надо носить с собой кучу документов.



«Друзья. Не надо истерик. Разговор лишь о том, чтобы заменить бумажные документы, которые при себе должен иметь трудовой мигрант, электронным носителем. Пускай брелок будет. Главное, что комфортнее будет всем и злоупотреблений меньше», — считает Иванов.





Фото: екатеринбург.рф