Подготовка к ЧМ в Екатеринбурге: Роспотребнадзор проверяет сферу услуг

11:25 | 29.03.2018

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу проводит мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты прав потребителей.



Так, в сфере услуг (гостиничных, транспортных, спортивных, развлекательных, туристических и др.) проведено 451 надзорное мероприятие, нарушения выявлены в 272 случаях, что составляет 60 %. По результатам проверок нарушители оштрафованы на общую сумму 2,8 млн рублей.



На трех объектах обнаружена незаконно замаркированная символика FIFA. Конфисковано 106 единиц продукции. Кроме того, возбуждено три административных дела по фактам завышения предельной стоимости гостиничного обслуживания. Также в суд подано два иска о блокировке сайтов, занимающихся перепродажей билетов на матчи ЧМ.



Мероприятия в данном направлении продолжаются.





Фото: app.sm-news.ru