ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 28 марта 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 28 марта произошло 3 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибло, ещё 5 человек получили травмы различной степени тяжести.Так, в 23:15 на 101-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиля ВАЗ-2110 при объезде препятствия допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Вольво», после чего автомобиль ВАЗ отбросило на стоящий прицеп СЗАП-85512 в сцепке с автомобилем КамАЗ-55102.В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2110 скончался на месте ДТП до прибытия СМП; пассажир автомобиля ВАЗ-2110, мужчина 1967 года рождения, скончался на месте ДТП до прибытия СМП; пассажир автомобиля ВАЗ-2110, мужчина 1990 года рождения, госпитализирован в Богдановичскую ЦРБ, диагноз: ушиб грудной клетки; пассажирка автомобиля ВАЗ-2110, женщина 1981 года рождения, госпитализирована в Богдановичскую ЦРБ, диагноз: открытый перелом левой лучевой кости; пассажирка автомобиля ВАЗ-2110, женщина 1981 года рождения, госпитализирована в Богдановичскую ЦРБ, диагноз: открытый перелом левой лучевой кости.В 17:00 в Нижнем Тагиле на Уральском проспекте водитель автомобиля «Ниссан» не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП женщина 1977 года рождения, пешеход, получила травмы: ЧМТ, СГМ, перелом таза, ушибленная рана волосистой части головы, госпитализирована.В 23:00 в Нижних Сергах на улице Победы женщина — водитель автомобиля «Дэу-Матиз» в состоянии алкогольного опьянения допустила наезд на пешехода, находившегося на проезжей части дороги.В результате ДТП пешеход, мужчина 1992 года рождения, получил травмы: ЧМТ, перелом левой голени, госпитализирован.Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.