Царские дни получили статус губернаторской программы

10:20 | 29.03.2018

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении статуса губернаторской программы Царским дням. Напомним, что мероприятия посвящены 100-летию памяти Николая II и его семьи.



Согласно указу, специально созданная рабочая группа разработает план подготовки и проведения мероприятий.



«Наступивший 2018 год ознаменован знаковой и трагической датой: 100-летием со дня гибели семьи последнего русского императора Николая II. Мы помним о трагических событиях июля 1918 года и готовимся к этой дате. Так, мое приглашение посетить Екатеринбург в Царские дни принял Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл», - отметил Евгений Куйвашев.





Фото: tv2.today