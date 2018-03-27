В Туринске раскрыли убийство таксиста, тело которого обнаружили на обочине дороги

10:00 | 29.03.2018

5 марта 2018 года на обочине автодороги Туринск — деревня Кальтюкова было обнаружено тело таксиста, жителя Туринска 1955 года рождения, с колото-резаными ранами. Как оказалось, ранее он отправился на вызов, после чего перестал выходить на связь с диспетчером.



В ходе следственных действий были задержаны двое подозреваемых — местных жителей 1991 и 1993 годов рождения. Они признались в убийстве. Установлено, что в ночь на 5 марта они, будучи пьяными, вызвали такси. По дороге один из злоумышленников нанес несколько ранений таксисту кухонным ножом, второй избивал его. Мужчины похитили из машины деньги, около 1 тысячи рублей, и личные документы, выбросили тело убитого в канаву и поехали кататься на его автомобиле.



Сейчас по данному делу продолжается расследование.