В Верхней Пышме у должника арестовали автомобиль

09:50 | 29.03.2018

Житель Верхней Пышмы задолжал банку 521 тысячу рублей. Судебные приставы совершали выезды на адрес должника, однако в квартиру попасть не удавалось. Мужчина скрывался. Тогда было принято решение об аресте его автомобиля Toyota Allion 2003 года выпуска.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, транспортное средство было обнаружено на стоянке неподалеку от места проживания должника. Сейчас машина передана на ответственное хранение специализированной организации. Если задолженность не будет погашена, автомобиль продадут на торгах.





Фото: newizv.ru