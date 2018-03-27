Борец за экологию из Дегтярска чуть не лишился дома из-за пожара, спровоцированного коктейлями Молотова

22:06 | 28.03.2018

В дом общественника города Дегтярска Валерия Малыгина, который выступает против сброса в карьер опасных техногенных отходов, в ночь на 28 марта неизвестные закинули три бутылки с коктейлем Молотова.



Как сообщил Валерий, он находился в ванной комнате на мансардном этаже, когда вдруг услышал хлопок у окна. Он не сразу придал значение этому звуку. Но когда вышел из ванной, увидел, что на балкон первого этажа уже протекают огненные капли.



В результате пожар удалось остановить, сгорела только лоджия. Две бутылки с горючей смесью активист залил водой из ведра, а третью бутылку успел выбросить на улицу. Мужчина считает, что коктейли злоумышленники закинули из соседнего здания, которое является недостроенным.



Валерий также выдвинул версию, что поджог связан с его общественной деятельностью по запрету захоронения опасных отходов на территории Дегтярска. Однако точной информации о том, кому общественник настолько сильно помешал, пока нет.



Фото: gogetnews.info