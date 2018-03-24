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Ельцин-центр эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации
Как рассказали в пресс-службе Ельцин-центра, это могли быть неуместные и жестокие шутки хулиганов: «Кнопки нажали словно по сговору сразу в нескольких местах. Охрана центра тут же проверила всё здание, и только убедившись, что никакого возгорания нет, всех запустили обратно».
Также в пресс-службе добавили, что хулиганы попали на записи камер видеонаблюдения, теперь их разыскивают.
Фото: ekb.urpur.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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