Ельцин-центр эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

21:36 | 27.03.2018

Инцидент произошел днем 26 марта. Были экстренно эвакуированы посетители Ельцин-центра. Практически одновременно были нажаты тревожные кнопки сразу на трёх этажах. Об этом сообщают сразу несколько СМИ Екатеринбурга.



Как рассказали в пресс-службе Ельцин-центра, это могли быть неуместные и жестокие шутки хулиганов: «Кнопки нажали словно по сговору сразу в нескольких местах. Охрана центра тут же проверила всё здание, и только убедившись, что никакого возгорания нет, всех запустили обратно».



Также в пресс-службе добавили, что хулиганы попали на записи камер видеонаблюдения, теперь их разыскивают.



Фото: ekb.urpur.ru