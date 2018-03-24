МЧС: причиной пожара в коттедже Александра Новикова стал поджог

17:55 | 26.03.2018

Стала известна причина пожара в коттедже барда Александра Новикова. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, дом подожгли. Материалы переданы в правоохранительные органы.



Напомним, что пожар произошел 6 февраля 2018 года. Его площадь составила 150 квадратных метров. По словам Новикова, коттедж принадлежит строительной компании ООО «ЭлитСтрой» (застройщик «Бухты Квинс»), в нем хранилась техническая документация строящихся объектов.



«Несмотря на то, что дома полностью достроены, кому-то очень не хотелось, чтобы это произошло. Подожгли ловко, но поздно – в апреле-мае их введут в эксплуатацию. Ужастик в другом. Прочитав прежние интервью председателя кооператива Булатовой З. из «горящей точки», вся округа ломает голову над вопросом: как ей удалось узнать о пожаре раньше пожарных, примчаться на другой конец города задолго до них и вызвать их, если верить ее интервью, с первым «красным петухом»? Полагаю, что такое возможно только в двух случаях: или примчавшись в ступе на метле, или сидя с биноклем в соседних кустах», – сказал Александр Новиков.



Напомним, что в отношении председателя правления потребительского ЖСК «Бухта Квинс» Зили Булатовой возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». По версии обвинения, она препятствовала взысканию денежных средств с «Бухты Квинс» в пользу пайщиков.



Дома коттеджного поселка «Бухта Квинс» на данный момент достроены, однако, по словам Александра Новикова, пайщики не могут их получить, так как на землю наложен арест.





Фото: visualrian.ru