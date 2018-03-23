17:04 | 25.03.2018

Минувшей ночью неизвестные ограбили автомолл «Березовский привоз». Известно, что магазин стоял на сигнализации, однако это злоумышленникам не помешало.



Неизвестные выломали входные двери в отделы, раскрутили ящики для финансовых средств и вынесли деньги. Точная сумма причиненного ущерба неизвестна, однако понятно, что ущерб оказался огромным.



Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОВД Берёзовского.



Фото: "Инцидент.Екатеринбург"/vk.com