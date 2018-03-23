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17:04 | 25.03.2018
Минувшей ночью неизвестные ограбили автомолл
Неизвестные выломали входные двери в отделы, раскрутили ящики для финансовых средств и вынесли деньги. Точная сумма причиненного ущерба неизвестна, однако понятно, что ущерб оказался огромным.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОВД Берёзовского.
Фото: "Инцидент.Екатеринбург"/vk.com
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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