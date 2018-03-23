В Екатеринбурге выявлен факт торговли фальсифицированной продукцией в магазине «Верный»

11:38 | 25.03.2018

На минувшей неделе специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе проведения плановой проверки в продовольственном магазине «Верный» (ООО «Союз Святого Иоанна Воина»), расположенном на улице Комсомольской, 51, в Екатеринбурге, был выявлен факт торговли фальсифицированной продукцией.



Так, было установлено, что мясные консервы «Говядина тушеная» производства ООО «Югконсервпрод», расположенного в городе Балашов Саратовской области, с датой выработки 14.07.2017, не могли быть выпущены этим производителем в связи с тем, что по указанному на упаковке и в документах адресу производственная деятельность ООО «Югконсервпрод» прекращена с июня 2016 года. Разрешение на ввоз мясного сырья для переработки и производства мясных консервов данному предприятию не выдавалось с 2016 года.



Таким образом, предприятие, изготавливающее мясные консервы под названием ООО «Югконсервпрод», является предприятием-призраком.



На основании вскрывшихся фактов в отношении продавца применены меры административного воздействия в виде штрафа.



Информация о данном факте направлена в Управление Роспотребнадзора по Саратовской области для проведения мероприятий в отношении изготовителя фальсифицированной продукции.



В отношении поставщика фальсифицированной продукции ООО «А-Логистик» информация направлена в УМВД России по городу Екатеринбургу для проведения оперативно-розыскных мероприятий.



Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проинформированы территориальные отделы, органы власти о необходимости принятия мер, направленных на недопущение оборота указанной продукции.



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