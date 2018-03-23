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10:51 | 25.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 марта 2018 года
В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 64 противоправных деяния. Из них: 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 2 угона автотранспорта, 42 кражи чужого имущества, в том числе 2 квартирные, 4 факта мошенничества, 20 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 15 фактов сбыта.
За прошедшие сутки на территории области произошло 4ДТП, в которых 1 человек погиб, ещё 4 получили травмы различной степени тяжести.
За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 22 мероприятия, в которых приняли участие 11150 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 211 сотрудников органов внутренних дел, 6 работников частных охранных организаций и 6 членов ДНД. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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