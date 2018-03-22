Кинотеатра "Темп" в Екатеринбурге теперь тоже нет

11:25 | 24.03.2018

Сегодня утром в Екатеринбурге начался снос ещё одного здания. На Уралмаше около 10 утра экскаватор начал сносить кинотеатр «Темп».



Вчера кинотеатр обнесли сетчатым забором. Пресс-служба застройщика сообщила, что даты сноса ещё нет. Забор делают для того, чтобы в опасное здание не залезали дети. А горожане, живущие рядом, подумали, что скоро может начаться восстановление здания.



Напомним, что несколько дней назад кинотеатр «Темп» попросили признать памятником архитектуры. Историки подали заявление о включении здания кинотеатра в реестр объектов культурного наследия. Заявление в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области приняли. Это означает, что на время экспертизы (90 рабочих дней) здание снести не могут.



Есть вероятность, что экспертиза закончилась раньше, но никаких точных данных об этом пока нет.



Фото: oduvan.net