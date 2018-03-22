Евгений Куйвашев обсудил безопасность сноса телебашни с Якобом и Козицыным

17:54 | 23.03.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заслушал доклады главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба и генерального директора УГМК-Холдинга Андрея Козицына по поводу обеспечения безопасности при сносе телебашни, запланированном на утро 24 марта.



«Сегодня задача номер один — принять исчерпывающие меры, чтобы демонтаж прошел строго по расчетам специалистов, чтобы исключить саму возможность каких бы то ни было последствий для горожан, их имущества, расположенных рядом зданий и объектов инфраструктуры», — подчеркнул Евгений Куйвашев.



По словам Александра Якоба, в связи со сносом телебашни будет ограничено движение общественного транспорта, а ближайшие улицы перекрыты. Андрей Козицын отметил, что подрядчик («Работы взрывные специальные») подготовил земляную подушку в том месте, куда упадет башня, кроме того, периметр оградят специальной сеткой, которая защитит жителей от мелких осколков бетона.



«Это современная технология, которая применяется по всему миру и прекрасно себя зарекомендовала. Причем у нас далеко не самый сложный объект, если изучить зарубежный опыт», — сказал Козицын.





Фото: agenda-u.org