Зампредседателя СКР России Илья Лазутов посетил Средний Урал

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Илья Лазутов провел в Свердловской области три дня. 20 марта он провел оперативное совещание, где обсуждались итоги работы следственного управления за 2017 год и 2 месяца 2018 года. Зампредседателя в частности заявил, что необходимо акцентировать внимание на уголовных делах о невыплате заработной платы, врачебных ошибках, экологических преступлениях, должностных и коррупционных преступлениях. В тот же день Илья Лазутов также провел совещание в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.21 марта был организован личный прием граждан. Илья Лазутов пообщался с 116 гражданами. Прием длился 28 часов. Всего получено порядка 180 обращений от свердловчан, часть из них связана с несогласием с процессуальными решениями, принятыми сотрудниками регионального следственного управления. По всем жалобам Илья Лазутов дал конкретные поручения.22 марта состоялось итоговое совещание, на котором зампредседателя заслушал доклады о расследованиях громких уголовных дел.