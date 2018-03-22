В марте из Екатеринбурга каждые сутки вывозится по 8–10 тысяч тонн снега

14:58 | 23.03.2018

За минувшие сутки из Екатеринбурга вывезли 9 тысяч тонн снега. В ночь с 22 на 23 марта на улицах уральской столицы работали 292 дорожных машины и 115 самосвалов, которые вывозили снег на полигоны.



В среднем в марте из Екатеринбурга каждые сутки вывозится от 8 до 10 тысяч тонн снега. По словам заместителя председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Владимира Капустина, полностью ликвидировать последствия снегопада планируется в предстоящие выходные.





Фото: nerudorion.ru