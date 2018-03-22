14:33 | 23.03.2018

21–22 апреля на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле пройдет Евроазиатский чемпионат по снайпингу — 2018. По словам первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, в стрелковых соревнованиях примут участие как профессионалы, так и любители.



«Мы планируем закрепить за Свердловской областью право проводить такие соревнования ежегодно. Интерес у профессионалов к соревнованиям большой. Уже подано со всей страны не менее 80 заявок на участие», — заявил Алексей Орлов.



Участники будут соревноваться по 15 направлениям, в том числе в стрельбе на дальние дистанции с поверхности работающего танка, в стрельбе по водным мишеням и другом.



«Максимальная дистанция стрельбы — до 1500 метров в зачет, а также, при наличии возможности, специальный приз будет предусматриваться для рекордных выстрелов на дистанции 2000–2200 метров, которые войдут в историю», — рассказал председатель ассоциации тактической стрельбы «РосСнайпинг» Сергей Мазуркевич.



Призовой фонд чемпионата составляет 1 млн рублей.





Фото: army-news.ru