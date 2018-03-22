50 ученых УрФУ получили гранты по полмиллиона рублей

14:15 | 23.03.2018

50 молодых ученых УрФУ получили по 500 тысяч рублей в рамках конкурса «Мой первый грант», организованного Российским фондом фундаментальных исследований. Проекты должны быть реализованы на протяжении двух лет.



«В этом году мы подали больше заявок, чем в прошлый раз. Наилучшую положительную динамику продемонстрировал Уральский гуманитарный институт, который в 2016 году взял только 2 гранта, а в этот раз уже 9. Молодые ученые получат возможность на протяжении двух лет спокойно заниматься наукой, не думая о необходимости иметь дополнительные заработки. Это те люди, которые будут в будущем вносить существенный вклад в научный продукт нашего университета. Это кандидаты на будущие ставки профессорского-преподавательского состава и авторы публикаций в ведущих мировых изданиях», — сказал проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев.



В частности, один из проектов посвящен исследованию образовательных и профессиональных траекторий выпускников вуза.



«Полученные в ходе исследований данные помогут смоделировать факторы успешного трудоустройства выпускников на рынке труда. Для меня „Мой первый грант" прежде всего реальная возможность развития практик институциональных исследований в Уральском федеральном университете, которые помогут руководству вуза повысить качество образовательных программ в долгосрочной перспективе», — рассказала победитель Анастасия Сущенко.





Фото: ekabu.ru