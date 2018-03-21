С 25 марта аэропорт Кольцово переходит на весенне-летнее расписание

11:28 | 23.03.2018

С 25 марта аэропорт Кольцово перейдет на весенне-летнее расписание. 46 авиакомпаний будут обслуживать более чем 100 маршрутов, из которых около половины — международные.



Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, запланировано увеличение числа рейсов на популярных направлениях. Например, в Сочи будет ежедневно совершаться до пяти перелетов, в Анапу — до двух. Также вырастет число рейсов в Самару, Казань, Уфу, Новый Уренгой и некоторые другие города.



Что касается международных направлений, то здесь в центре внимания Турция. 10 авиакомпаний будут совершать до шести полетов ежедневно по четырем маршрутам — Анталья, Стамбул, Даламан и Газипаша.



Также в Кольцово начнут работать новые авиаперевозчики — Air Moldova и FlyUnion.