Свердловская ГИБДД выдала 173 предписания об устранении недостатков содержания дорог

10:10 | 23.03.2018

22 марта в Свердловской области зафиксировано 136 ДТП, в результате которых один человек погиб и еще 10 получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей.



Как отметили в пресс-службе УГИБДД по региону, большая часть аварий произошла по вине водителей, которые допустили опасные маневры на заснеженных дорогах, а также из-за недостаточной видимости.



Сопутствующим фактором ДТП стало неудовлетворительное состояние дорог из-за снегопада. Выдано 173 предписания на устранение недостатков. Кроме того, составлено 13 протоколов в отношении должностных лиц, ответственных за уборку дорог.