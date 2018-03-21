В Нижнем Тагиле задержали бездомного, воровавшего сумки у женщин на улице

09:57 | 23.03.2018

В Нижнем Тагиле раскрыли три уличных грабежа, совершенных в текущем году в микрорайоне Выя. По словам потерпевших женщин, неизвестный похитил их сумки и скрылся. Это был мужчина невысокого роста, одетый в темную куртку.



С целью задержания преступника была создана специальная следственно-оперативная группа.



В настоящее время задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний мужчина, который вел бродяжнический образ жизни и проживал в подвале одного из жилых домов. Задержанный ранее судим за кражи, в феврале 2017 года он освободился из мест лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.





Фото: ndn.info