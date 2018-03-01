Пожилая женщина попала под колеса иномарки в Нижнем Тагиле

21:50 | 22.03.2018

Инцидент произошел утром 21 марта. Водитель иномарки сбил 53-летнюю женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.



Водитель не успел вовремя среагировать на появление пешехода на проезжей части и совершил наезд на женщину. В результате жительница Нижнего Тагила получила травмы, которые оказались не очень серьёзными. У женщины были выявлены ушиб волосистой части головы, ушиб спины, а также ссадина правого локтя. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.



Фото: news-factor.ru