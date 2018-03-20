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09:29 | 22.03.2018

В Талице мужчина спас соседку из пожара

Днем 21 марта в частном доме на улице Чулкова в Талице, где проживает 80-летняя женщина-инвалид Валентина Митрофановна, произошел пожар. Первым огонь заметил сосед Евгений Конюхов.

- Когда я забежал в дом, Валентина Митрофановна и ее помощница даже не знали, что дом горит. Требовалось срочно спасать пожилую женщину, которая передвигается на коляске. Взяли коляску и понесли ее в сторону выхода, в то время веранда дома была уже охвачена огнем. Выйти через ограду также не удалось из-за открытого огня. Выход был один – перебраться к моему дому через огород, - рассказал Евгений.

В итоге Евгений получил незначительные ожоги головы, но медицинская помощь не потребовалась.

Сейчас Главное управление МЧС России по Свердловской области готовит материалы для представления Евгения Конюхова к медали «За отвагу на пожаре».

В Талице мужчина спас соседку из пожара

© «Вечерние Ведомости»

 


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