В Талице мужчина спас соседку из пожара

Днем 21 марта в частном доме на улице Чулкова в Талице, где проживает 80-летняя женщина-инвалид Валентина Митрофановна, произошел пожар. Первым огонь заметил сосед Евгений Конюхов.- Когда я забежал в дом, Валентина Митрофановна и ее помощница даже не знали, что дом горит. Требовалось срочно спасать пожилую женщину, которая передвигается на коляске. Взяли коляску и понесли ее в сторону выхода, в то время веранда дома была уже охвачена огнем. Выйти через ограду также не удалось из-за открытого огня. Выход был один – перебраться к моему дому через огород, - рассказал Евгений.В итоге Евгений получил незначительные ожоги головы, но медицинская помощь не потребовалась.Сейчас Главное управление МЧС России по Свердловской области готовит материалы для представления Евгения Конюхова к медали «За отвагу на пожаре».