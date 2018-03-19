На Среднем Урале число младшего медперсонала сократилось в четыре раза

21:11 | 21.03.2018

За пять лет количество младшего медперсонала на Среднем Урале сократилось в четыре раза.



По состоянию на 1 марта 2018 года численность младшего медперсонала в государственных и муниципальных учреждениях составила всего 4 390 человек, что, по информации депутата Заксобрания Свердловской области Александра Ивачева, в 3,8 раза меньше, чем это было в 2013 году — тогда число младшего персонала в регионе составляло 16 684 сотрудника.



Документ со статистикой был опубликован на странице Ивачева в Facebook. «Бюрократы подошли к реализации указов президента креативно — уволили большую часть младших медсестер и санитарок, а тех, кому посчастливилось остаться, перевели на ставки уборщиков», — прокомментировал документ депутат Заксобрания на странице.



Фото: img2.gorod.lv