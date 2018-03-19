В екатеринбургский зоопарк из Чехии прибыли две речные выдры

Сегодня через аэропорт Кольцово в Екатеринбург ввезли двух речных выдр из Чешской Республики.«К нам сегодня прибыли чешские гостьи. Утренним рейсом из зоопарка Праги в Екатеринбург прилетели две речные выдры», - говорится в сообщении на страничке Кольцово в Facebook.Теперь животные будут обитать в екатеринбургском зоопарке.