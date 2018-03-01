В районе Центрального стадиона в Екатеринбурге запретят парковку на нескольких улицах

21:34 | 20.03.2018

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, участок улицы Татищева от Мельникова до Пирогова в сторону центра перекроют в ближайшее время, как только дорожные службы очистят его от снега. Отметим, что в это же время улица Мельникова на участке от Татищева до ВИЗ-бульвара станет односторонней, чтобы автомобилисты могли спокойно объехать перекрытый участок.



Для того, чтобы на дорогах образовывалось меньше заторов, городские власти запретят парковку на улицах, прилегающих к Центральному стадиону. Это ограничение вступит в силу уже сегодня, 20 марта. Запрет стоянки будет действовать на участках Татищева (от Токарей до Мельникова), Ключевской (от Токарей до Мельникова), Крауля (от Токарей до Пирогова), Токарей(от Крауля до Татищева), Мельникова (от Крауля до ВИЗ-бульвара), ВИЗ-бульвара (от Мельникова до Репина).





Фото: news-factor.ru