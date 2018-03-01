Житель Режа убил и сжег своего собутыльника

20:36 | 20.03.2018

Мужчину задержали по горячим следам. Душегуб убил и сжег своего собутыльника после того, как они распивали горячительные напитки.



Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что 16 марта 2018 года в 21:30 в дежурную часть Режа обратился житель села Клевакинское, который сообщил об исчезновении отца, работавшего сторожем в магазине. Сотрудники режевского отделения полиции совместно с коллегами из регионального Следственного комитета, проанализировав круг знакомых пропавшего, установили личность того, кто был с ним в последние дни перед исчезновением. Таким образом полицейские вышли на след 31-летнего жителя Екатеринбурга, ранее судимого за хранение и употребление наркотиков. Задержанный признался в своем деянии.



— Преступление было совершено после совместного «фуршета» на глазах у ещё одного собутыльника, который не принял мер, чтобы спасти жизнь своему приятелю, — добавил полковник Горелых.



В данный момент жестокий убийца задержан. Его ожидает наказание.



Фото: Валерий Горелых