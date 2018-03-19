Сотрудники ЕВРАЗ КГОКа удостоены государственных наград

15:22 | 20.03.2018

20 марта 2018 года машинист экскаватора ЕВРАЗ КГОКа Сергей Кустиков и машинист окомкователя фабрики окускования ЕВРАЗ КГОКа Александр Гофлер удостоены государственных наград. Указ о награждении подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Церемония вручения прошла в Екатеринбурге, в представительстве президента в Уральском федеральном округе.



Машинист экскаватора Сергей Дмитриевич Кустиков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он работает на комбинате более 26 лет, возглавляет бригаду экскаватора нового поколения. Сергей Кустиков передает опыт молодым коллегам: за свою карьеру он обучил более 23 молодых рабочих. Рационализаторские предложения Сергея Дмитриевича направлены на повышение качества продукции, экономической эффективности и на улучшение условий труда. Например, Сергей Кустиков предложил и внедрил на экскаваторе систему видеослежения за поломкой зубьев ковша, что позволило не допустить попадания металла в дробилки и увеличить их производительность на 5 %. Сергей Кустиков — почетный горняк, ветеран труда комбината.



Машинисту окомкователя фабрики окускования Александру Николаевичу Гофлеру присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». Трудовую деятельность на ЕВРАЗ КГОКе он начал 40 лет назад в цехе окатышей. Активно предлагает идеи по модернизации оборудования, улучшению технологии и повышению качества продукции. Так, Александр предложил изготовить переносной разборный конвейер для уборки просыпи материала, что позволило сделать процесс уборки рабочих мест безопаснее. Бригада Александра Николаевича на протяжении длительного времени остается лидером по объемам выпуска высококачественной продукции. Он неоднократно поощрялся почетными грамотами и премиями от руководства комбината, имеет звание «Почетный металлург», за свою трудовую деятельность подготовил 25 молодых рабочих.