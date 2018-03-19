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14:56 | 20.03.2018
В пятницу в Екатеринбурге стартует Ural Fitness Fest 2018
Ural Fitness Fest проходит в Екатеринбурге уже второй раз. Это крупное фитнес-событие, в котором примут участие лучшие специалисты международного и российского уровня.
С расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте.
Фото: фоквиз.екатеринбург.рф
© «Вечерние Ведомости»
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