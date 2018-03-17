Свердловские предприятия задолжали энергетикам более 600 млн рублей

11:56 | 19.03.2018

Предприятия Свердловской области имеют долги на поставку электроэнергии в размере более 600 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба компании «ЭнергосбыТ Плюс».



С начала года 14 предприятий отказали энергетикам в допуске на объекты для отключения электроэнергии за долги. Данным предприятиям грозят штрафы от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а их руководителям — штрафы до 100 тысяч рублей либо дисквалификация на три года.



Отмечается, что в прошлом году к ответственности было привлечено четыре предприятия-неплательщика.





Фото: shans.online