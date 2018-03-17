«Банда Тропиканки» вновь предстанет перед судом: на её счету 39 эпизодов мошенничества

09:04 | 19.03.2018

Создательница семейной банды в селе Нейво-Шайтанском под Алапаевском Светлана Степенько по кличке Тропиканка и её подельники вновь предстанут перед судом. Как стало известно veved.ru из информированных источников, заместитель прокурора Свердловской области утвердил обвинительное заключение по обвинению Степенько, её сожителя Илья Муравьева и сожителя ее дочери Вячеслава Неглеца, а также некоего Евгения Шешукова.



Они обвиняются в нескольких эпизодах мошеннических действий. Только на счету Тропиканки, по версии следствия, 39 эпизодов мошенничества либо покушения на мошенничество, в том числе в составе организованной группы.



Известно, что группа, лидером которой была Тропиканка, действовала на территории Алапаевска и окрестностей со второй половины 2014 года. Её возлюбленный Илья Муравьев и несостоявшийся зять Вячеслав Неглец занимались поиском лиц, которым было обещано вознаграждение в обмен на оформление на них кредитов. Участники группы обещали погашать платежи, но выплат не происходило. При этом при оформлении кредитов они выступали в роли работодателей, родственников и знакомых, заверяя кредиторов в платежеспособности заемщиков. Роли между членами группы распределяла Степенько.



По информации источников, знакомых с ходом следствия, на потерпевших оформлялись микрозаймы в офисах компаний «Быстрые деньги» и «Удобные деньги». Суммы разные — от 3 до 18 тысяч рублей. Также оформлялись потребительские кредиты в различных финансовых организациях (например, в «ОТП-Банке») на 50–70 тысяч рублей. В том числе и в магазине меховых изделий «Лион», который принадлежал знакомой Степенько — Н.П. Глаголевой, которая в ходе прошлого судебного разбирательства была признана виновной по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования группой лиц по предварительному сговору»).



Напомним, что 17 мая Свердловский областной суд вынес приговор членам банды Тропиканки. Степенько суд приговорил к 13 годам шести месяцам колонии общего режима, Илья Муравьев получил 19 лет 1 месяц колонии строгого режима, Вячеслав Неглец осужден на 16 лет 1 месяц заключения в колонии строгого режима. Наименьшее наказание получила владелица мехового магазина Наталья Глаголева, которая приговорена к двум годам исправительных работ.



Степенько должна была крупную сумму денег Наталье Глаголевой. Чтобы вернуть долг, женщины придумали схему: Степенько подыскивает людей, на которых Глаголева через свой магазин сможет оформить кредит якобы на покупку шубы, а деньги будут делить пополам. Для совершения мошенничества Степенько привлекла своего сожителя Муравьева и знакомого Неглеца, которым сообщила о состоявшемся сговоре с Глаголевой и о необходимости подыскивать социально неадаптированных лиц, не имеющих постоянного заработка и злоупотребляющих спиртными напитками, для оформления от их имени договоров на получение кредита.



После того как подельники узнали о том, что банк начал проверку по этим кредитам, людей начали убивать. Одного мужчину заживо сожгли вместе с домом (причинение смерти было решено инсценировать под несчастный случай в результате неосторожного обращения потерпевшего с огнем), другому разбили голову металлическим прутом. А женщину-должницу бросили в мороз в лесном овраге, где она и замерзла. Деятельность банды была изобличена оперативниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области.



Отметим, что по новому обвинению Тропиканке и членам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



Фото: http://www.obltv.ru