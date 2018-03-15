На Свердловскую область обрушится сильный снегопад

18:43 | 18.03.2018

Завтра на Свердловскую область обрушится сильнейший снегопад, а порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду. По данным синоптиков, непогода связана с прохождением через регионы УрФО южного циклона.



По информации Уральского гидрометцентра, 19 марта местами в Свердловской, Челябинской, Курганской областях ожидается сильный и очень сильный снег, усиление ветра с порывами 20-25 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката. Температура воздуха днем 5-10 градусов ниже нуля, ночью от -13 до -18. Однако теплеть начнет уже со вторника.



Фото: ic.pics.livejournal.com