Екатеринбургский депутат предложил присвоить имя Табакова Свердловскому театру драмы

Присвоить имя Олега Табакова Свердловскому академическому театру драмы предложил депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Гаранин.На своей страничке вдепутат написал: «По поводу присвоения нашей АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДРАМЕ ВЕЛИКОГО ИМЕНИ ОЛЕГА ТАБАКОВА. Вот смотрите: я считаю Олега Павловича Табакова великим русским Актером. Думаю, со мной согласятся многие почитатели его таланта. Я считаю, что для России, для ее просвещения, сделал больше, чем Ельцин и Мединский вместе взятые. Те образы, которые он создал в театре и кино, будут жить очень-очень долго. Но могут и обезличиться. Будут вспоминать «Кота Матроскина», и не знать создателя его голоса. Его роль в «ДОСТОЯНИИ РЕСПУБЛИКИ» - живая, полная оптимизма и любви - это все он сам, Олег Табаков. Он таким был всю свою жизнь и таким же и останется в наших сердцах. Олег Табаков стал сам для нашей Республики «Достоянием России». И поэтому и Москва, и Екатеринбург, и Саратов имеют полное право назвать его именем и улицу, и театр».Фото: tvc.ru