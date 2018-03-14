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09:59 | 16.03.2018

Бывший замглавы Арамильского ГО на скамье подсудимых. Взятку взял квартирой

В Сысертский райсуд поступило дело против бывшего заместителя главы администрации Арамильского городского округа. Как пишет пресс-служба свердловской прокуратуры, он обвиняется в получении взятки.

12 мая прошлого года чиновник, занимавшийся тогда строительной сферой, получил для своей знакомой квартиру в строящемся доме на сумму около 2 млн рублей.

«Обвиняемый 12 мая 2017 года за совершение действий, входящих в его полномочия, а также общее покровительство по службе при строительстве указанного жилого дома и вводе его в эксплуатацию получил от директора коммерческой фирмы приходно-кассовый ордер и справку об оплате, подтверждающую имущественные права на приобретение права собственности на квартиру на имя знакомой обвиняемого либо получение денежной суммы в размере 2,3 млн рублей», — указано в официальном сообщении.

Фото: susanin.news

© «Вечерние Ведомости»

 


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