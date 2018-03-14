Мошенников, похитивших 60 миллионов рублей, будут судить в Екатеринбурге

21:20 | 15.03.2018

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, было утверждено обвинительное заключение по делу преступной группировки из семи человек, которые похитили свыше 60 млн руб. из банков.



Все злоумышленники действовали сообща с мая 2012 года по декабрь 2013 года. Они использовали людей, нуждающихся в деньгах, и оформляли на их имена кредиты. Подыскав человека из Екатеринбурга в тяжелом материальном положении, обвиняемые смогли убедить его оформить кредит в банке, а полученные 500 тыс. передать им. Кроме того, злоумышленники ввели в заблуждение мужчину, сообщив, что сами погасят кредит, а полученные деньги инвестируют в бизнес. Также они пообещали выплатить мужчине вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от суммы.



Таким образом, группа мошенников похитила свыше 60 млн руб. Всего они использовали 103 заемщика.



В состав группы входили также и сотрудники служб безопасности банков, более того — начальник службы безопасности департамента банка, который состоял в кредитном комитете.



В данный момент уголовное дело направлено в суд.



Фото: ngzt.ru