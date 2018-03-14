Гендиректор «НПО автоматики» отказался судиться с возглавляемым им предприятием и руководителями Роскосмоса

15:56 | 15.03.2018

Мисюра подал ходатайство об отказе от иска, передаёт корреспондент «Накануне.RU».



В картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области сказано, что 25 января 2018 года Андрей Мисюра подал исковое заявление в адрес «НПО автоматики». Причиной послужило оспаривание решения совета директоров предприятия. Заседание должно было состояться 15 марта, но уже 13-го поступил иск об отказе от участия в деле.



В мае 2016 года гендиректор екатеринбургского предприятия «НПО автоматики» Леонид Шалимов ушел в отставку после того, как были названы причины срыва пуска ракеты-носителя «Союз 2.1а» на космодроме Восточный 27 апреля 2016 года. Предприятие, которым руководил Шалимов, изготовило кабель не по конструкторской документации. Несколько дней на предприятии работала спецкомиссия, созданная вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Владимир Путин заявил о неполном служебном соответствии директора, Шалимова отстранили от работы. В мае 2016 года был назначен новый директор — Андрей Мисюра.



Фото: tu-ugmk.com