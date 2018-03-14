В Кировграде женщину отправили лечить туберкулез принудительно

14:51 | 15.03.2018

Прокуратура Кировграда через суд добилась принудительной госпитализации женщины с открытой формой туберкулеза, сообщает пресс-служба ведомства.



У нее был диагностирован инфильтративный туберкулез легких, эта форма заразна, поэтому ее носитель опасен для окружающих. Однако женщина постоянно уклонялась от лечения и лекарства не принимала.



Прокуратура направила административное исковое заявление в Кировградский городской суд о госпитализации женщины в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. Суд постановил в принудительном порядке госпитализировать женщину для лечения в противотуберкулезном диспансере.