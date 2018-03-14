В Екатеринбурге открыли новую ледовую арену на Уралмаше

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совместно с генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом и главой Федерации хоккея Свердловской области Олегом Черепановым открыли новую ледовую арену в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, на территории ДЮСШ № 19.«Я очень рад, что здесь, на Уралмаше, в этом современном, компактном стадионе уже скоро начнутся интересные хоккейные баталии. Руководство Свердловской области совместно с уральским бизнесом продолжает создавать условия для появления новых хоккейных звезд, для воспитания сильного и здорового поколения уральцев. Число спортсменов непрерывно растет. Хоккей с шайбой признан базовым видом спорта на территории нашего региона. Так будет и впредь», — заявил Евгений Куйвашев.Стоит напомнить, что воплощение таких проектов в жизнь происходит благодаря соглашению, подписанному властями региона и Уральской горно-металлургической компанией. Согласно договорённостям, ежегодно в городах Свердловской области будет вводиться в эксплуатацию не менее шести крытых ледовых арен. Стоимость реализации проекта — 350 миллионов рублей в год. В 2018 году по программе государственно-частного партнёрства в Свердловской области новые ледовые арены появятся в Кировграде, Красноуральске, Ревде и Верхней Пышме.Новая ледовая площадка возведена на территории ДЮСШ № 19. Ежедневно на новом льду смогут заниматься порядка трёхсот детей, а к тем 12 видам спорта, которым уже обучают в стенах спортивной школы, с этого дня добавится и хоккей. Кроме того, технические характеристики объекта позволят проводить занятия по фигурному катанию и конькобежному спорту в круглогодичном режиме, раньше лёд был только зимой, и тренировки приходилось проводить на выезде.«Очень приятно, что здесь собрались молодые люди с клюшками, девочки на фигурных коньках. В июне прошлого года здесь ещё ничего этого не было, но в достаточно короткий срок с проектом справились, и я благодарю за это всех причастных к строительству, прежде всего строителей, которые за 7 месяцев это сделали», — заявил Андрей Козицын.Новая ледовая арена построена в рекордно короткие сроки благодаря применению тенто-мобильных конструкций с облегченным металлическим каркасом, технология была применена генеральным подрядчиком строительства — компанией «Форум-Групп». Площадь объекта составляет чуть более трех тысяч квадратных метров. В стенах комплекса нашлось место для пяти раздевалок, комнаты тренеров, а также нескольких административных и вспомогательных помещений. Оборудована и трибуна.«Это десятая спортивная арена в Екатеринбурге и первая в районе, которая будет доступна и для хоккеистов, и для фигуристов, и для всех жителей», — сказал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. По его словам, открытие арены — это большое событие для всей спортивной общественности, и в первую очередь для жителей Орджоникидзевского района.Глава Федерации хоккея Свердловской области Олег Черепанов отметил, что в последние годы в регионе бурное развитие получила хоккейная инфраструктура. От имени спортивной общественности он поблагодарил главу региона и гендиректора УГМК-Холдинга за инвестиции «в будущее поколение, чье детство будет активным и интересным».Евгений Куйвашев и Андрей Козицын вручили символический ключ от ледовой арены юным спортсменам.Первый матч на новом льду состоялся между детскими командами Екатеринбурга и Верхней Пышмы.Фото: Департамент информационной политики Свердловской области