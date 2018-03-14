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11:46 | 15.03.2018

Аварийным газопроводом в Рефтинском заинтересовалась прокуратура

В Рефтинском при участии прокуратуры выявлен газопровод низкого давления, который находится в аварийном состоянии. В ходе выездной проверки установлено, что на двухсотметровом участке имеется нарушение целостности конструкций опор газопровода в виде крена и проседания грунта, на некоторых участках проседание опор превышает 30 см. Всего дефект конструкции имеет 21 опора, большая часть из которых находится в болотистой местности. В период оттепели, по мнению надзорного ведомства, создается высокая вероятность разрушения конструкций.

Кроме этого, выявлено, что на некоторых участках наблюдается провисание трубы газопровода, отчего участки трубы испытывают вертикальные нагрузки, вносящие деструктивные изменения в целостность газопровода. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление администрации Рефтинского городского округа, в собственности которой находится объект.

Отметим, что внимание к проблеме привлек депутат Государственной думы РФ Игорь Торощин, по запросу которого в Генпрокуратуру и были проведены надзорные мероприятия. Как считает парламентарий, создавалась угроза взрыва газопровода, который длительное время был бесхозяйным.

Фото: rbk.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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