ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 14 марта 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 14 марта произошло 4 ДТП с пострадавшими, 2 человека погибли, ещё 2 человека получили травмы различной степени тяжести.Так, вна 309-м км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель автомашины «Ауди А4» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства в темное время суток без светоотражающих элементов.В результате ДТП мужчина 1975 г. р. скончался на месте ДТП.на 80-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомашины «Форд-Фокус» неправильно выбрал скорость движения, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-21093.В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21093 погиб на месте происшествия.в Екатеринбурге на перекрестке улиц Комсомольская — Кулибина водитель автомашины «Рено-Сандеро» при повороте налево на зеленый сигнал светофора допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП женщина 1954 г. р., пешеход, доставлена в 36-ю ГКБ с травмой ноги.в Екатеринбурге на улице Бардина водитель автомашины «Тойота Марк Х», молодой человек 1991 г. р., управляя транспортным средством в нетрезвом состоянии, неправильно выбрал скорость движения, допустил занос и съезд на правую обочину с последующим наездом на препятствие (дерево).В результате ДТП водитель автомашины доставлен в 24-ю ГКБ, диагноз: СГМ, ушиб грудной клетки.Водителей в нетрезвом состоянии — 24Выезд на полосу встречного движения — 54Непредоставление преимущества пешеходам — 273Нарушения водителями маршрутного транспорта — 38Детские удерживающие устройства — 93Ремни безопасности — 696Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.