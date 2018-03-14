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09:38 | 15.03.2018
Евгений Куйвашев вновь отказался от подарков на день рождения
"16 марта у меня будет день рождения. Уже несколько лет как сложилась традиция: я всех прошу не дарить мне никаких подарков, а вместо этого, если хочется оказать знак внимания, перечислить деньги в благотворительный фонд для помощи больным детям. Любую сумму, сколько не жалко. Каждый год мы договариваемся с одним или несколькими фондами, публикуем реквизиты в СМИ и интернете. Собираются довольно приличные суммы. Смогли помочь многим (если интересно, расскажу потом). Некоторые жертвователи отправляют потом мне копии платежек, и такие «поздравительные открытки» намного важнее и ценнее любых подарков.
Да, к сожалению, у отечественной государственной медицины не всегда есть возможность помочь всем, кто нуждается. Поэтому бывает необходима помощь общества.
В этом году мы в том числе договорились о работе с фондом «Мы вместе». Есть конкретные дети, которым можно помочь:
1. Ильнар Ахмадеев, 1 год. Ретинобластома правого глаза. Это агрессивная опухоль. Есть хороший шанс помочь. Нужно лечить в Швейцарии. Надо 1 200 000 рублей.
2. Люба Пермякова. 6 лет. Красноуфимск. Атрезия (отсутствие) наружных слуховых проходов. Двусторонняя тугоухость 3 степени. Очень умная и талантливая девочка, мечтает стать учителем. Редкая болезнь. Могут помочь в Калифорнии, полностью вылечить болезнь. Надо 1 752 000 рублей.
3. Дима Напольских. Нейробластома забрюшинного пространства 4 ст., ремиссия. Состояние после аутологичной трансплантации. Энцефалопатия Кинсбурна. Нужно собрать 205 тысяч рублей. Мальчика лечили три года, началась длительная устойчивая ремиссия, но случился инсульт. Сейчас нужна реабилитация в частном учреждении, к врачам которого ребенок привык. У родителей не хватает денег. Можно помочь.
Реквизиты для перечислений (любая сумма поможет!) — в комментариях к посту.
Заранее спасибо всем, кто откликнется. Если решите сделать пожертвование, напишите об этом у себя в инстаграме или других соцсетях, может быть, вашему примеру последует еще кто-нибудь. Если денег соберется больше, чем надо, у фонда будет возможность помочь и другим детям", - написал Евгений Куйвашев в соцсетях.
© «Вечерние Ведомости»
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