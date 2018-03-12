Уральские связисты ускорили мобильный интернет в 14 городах Свердловской области

11:08 | 14.03.2018

Задержка в загрузке видео из интернета всего на 4–6 секунд влияет на человека так же, как фильмы ужасов, и провоцирует даже больший стресс, чем дорожные пробки. Таковы результаты исследования шведских ученых компании Ericsson. Чтобы повысить стрессоустойчивость жителей Свердловской области, связисты ускорили мобильный интернет еще в 14 городах региона.



С начала 2018 года «МегаФон» запустил 4G-базовые станции в Сысерти, Березовском, Качканаре, Верхней Пышме, Карпинске, Каменске-Уральском, Верхнем Тагиле, Ивделе, Волчанске, Красноуральске, Верхней и Нижней Салде, Новой Ляле.



Покрытие скоростной сети LTE инженеры оператора расширили и для жителей Екатеринбурга: в районе Старой и Новой Сортировки, на Уралмаше, Эльмаше, Ботанике, в микрорайоне Кольцово, Юго-Западном, в Центре, на ВИЗе. Здесь интернет в смартфонах и планшетах свердловчан стал еще быстрее. Всего география работ охватила более 60 свердловских улиц.



«В зоне действия сверхскоростной сети 4G уже 92 населенных пункта Среднего Урала. Наибольшее количество базовых станций LTE установлено в тех городах, где услуга наиболее востребована. В 4G-лидерах Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя Пышма, Ревда, Березовский и Новоуральск. Компания Ookla признала, что самый быстрый мобильный интернет в России именно у «МегаФона», в нашей сети интернет не «тормозит», а значит, абонентов стрессы обойдут стороной», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Алексей Ещёв.



В общероссийских масштабах сеть LTE «МегаФона» доступна абонентам в 83 российских регионах. По данным Роскомнадзора, «МегаФон» лидирует по количеству базовых станций в сети LTE. На конец 2017 года общее число базовых 4G-станций «МегаФона» составило 69,9 тысячи, что существенно больше, чем у других операторов.