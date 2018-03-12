1 апреля в Екатеринбурге закроют свободный доступ на парковку на площади 1905 года

16:17 | 13.03.2018

Футбольный матч между командами «Урал» и «Рубин», который состоится 1 апреля и пройдет на Центральном стадионе Екатеринбурга (к слову, это будет первый из трех тестовых матчей в преддверии чемпионата мира по футболу на реконструированном объекте), будет сопровождаться ограничениями движения.



Как сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, ограничения будут введены на один день по улице Ключевской на участке от Токарей до Мельникова. Также в этот день будет закрыт свободный доступ на парковку, расположенную на площади 1905 года.



Напомним, что в связи с проведением чемпионата мира по футболу также планируются изменения в движении пешеходов и автомобильного транспорта на улице Татищева. С 20 марта на участке улицы Татищева от Мельникова до Репина в сторону центра (нечетная сторона) начнутся работы по возведению специальных технических средств, обеспечивающих безопасность горожан. Ограничения будут действовать до 30 июля.