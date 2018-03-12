Эдуард Россель обратился с призывом к свердловчанам

15:11 | 13.03.2018

Член Совета Федерации Эдуард Россель призвал уральцев прийти на избирательные участки 18 марта, приняв участие в выборах Президента РФ, которые определят курс развития государства на ближайшие шесть лет.



«В Свердловской области живут умные, грамотные люди, которые хорошо разбираются не только в политике, но и в экономике. Главная черта уральцев — ответственность. И наш с вами ответственный шаг — прийти на избирательные участки и проголосовать, чтобы определить, как будут развиваться наши города и села. От каждого из нас зависит мир и благополучие в нашей России», — заявил Эдуард Россель.



По его словам, он всей семьей обязательно пойдет на выборы и призывает всех найти немного времени и в воскресенье сходить на избирательный участок.