Арбитражный суд дал церкви шанс заполучить здания трёх колледжей

20:19 | 12.03.2018

Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел кассационную жалобу от Екатеринбургской епархии РПЦ, которая требует передать ей три здания колледжа. Ранее иск церкви был отклонён, но сегодня огласили решение, согласно которому окружной суд полностью отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции. Дело передано на новое рассмотрение.



Напомним, епархия пытается добиться передачи ей зданий трёх колледжей: Свердловского мужского хорового колледжа, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа. Они находятся в самом центре Екатеринбурга по адресам: проспект Ленина, 13, улица Декабристов, 58, и Декабристов, 83, соответственно.



Церковь утверждает, что эти здания до революции принадлежали ей, следовательно, сейчас должны быть возвращены.



Фото: 2gis.com