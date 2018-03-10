Евгений Куйвашев отправился в поездку по Свердловской области

10:32 | 12.03.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 12 марта, посвятит день поездкам по муниципалитетам. Сначала он совершит рабочую поездку в Кушвинский городской округ, где примет участие в торжественном мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию нового плавильного комплекса на ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», и обсудит с руководством предприятия дальнейшие планы по масштабному техперевооружению завода.



Затем, после обеда, глава региона направится в Реж, где совместно с генеральным директором УГМК-Холдинга Андреем Козицыным откроет новую ледовую арену. Спортивный объект был возведен в рамках соглашения между правительством Свердловской области и УГМК.