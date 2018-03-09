В Свердловской области стартовали досрочные выборы Президента РФ

11:25 | 11.03.2018

Досрочные выборы Президента РФ стартовали накануне, 10 марта, в ряде населенных пунктов Свердловской области.



Ранний старт выборов объясняется труднодоступностью некоторых территорий. Поэтому на места избирательные комиссии отправились заранее, в сопровождении полицейских и сотрудников МЧС. Они посетят 93 избирательных участка в 163 населенных пунктах. Таким образом, отдать голос за президента страны смогут около семи тысяч человек.



По информации облизбиркома, первые голоса будут отданы в пунктах Артинского, Артёмовского, Ачитского, Гаринского, Ивдельского, Полевского, Серовского, Тугулымского и Шалинского городских округов, а также Алапаевского и Махневского муниципальных образований. Всего в список вошло 22 муниципальных образования.



Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта.



Фото: selskajanov.ru